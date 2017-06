Donnarumma, Mirabelli sogna il lieto fine: «Speriamo di poterlo raccontare»

Donnarumma hackerato: ironia social con l'hashtag #Hackerumma MILANO - In casa Milan si sogna il lieto fine. Da incubo, la trattativa per il rinnovo di Gigio Donnarumma potrebbe trasformarsi in una favola. Almeno questo è quello che auspica Massimiliano Mirabelli, direttore sportivo del Milan, che ha parlato ai microfoni di Sky Sport: «Vorremmo che sia una storia che si possa raccontare bene, una favola. E che come tutte le favole magari abbia un lieto fine».

PARLA MONTELLA - Al termine dell'incontro con Mirabelli, ha parlato anche il tecnico del Milan Vincenzo Montella, che sul caso Donnarumma è apparso piuttosto sereno: «Ho un ottimo rapporto con la famiglia, - ha detto a Sky Sport - sono persone semplici, vicine ai valori della vita. Mi hanno invitato per un caffé e ho accettato molto volentier. Credo che non dipenda dal Milan, non dipende da me. Il ragazzo sta riflettendo col suo entourage ed è giusto che rifletta. Lui merita di essere aspettato, noi ci auguriamo possa decidere per il Milan. Siamo in attesa, il portiere è un ruolo importante, ci auguriamo possa decidere per il Milan».

