Calciomercato Benevento, idea Skorupski

Il club campano sta monitorando diverse possibilità in porta: con l'Inter c'è già l'accordo verbale per Belec

BENEVENTO - Il ritorno di Cragno al Cagliari ha lasciato scoperto il Benevento che ora è alla ricerca di un portiere da Serie A. La società campana si sta muovendo sul mercato soprattutto in questa direzione, consapevole che serve un numero uno pronto e affidabile. Sono diversi i nomi che circolano, tre quelli più caldi: Belec è il più probabile (in arrivo dall'Inter, con cui c'è un accordo verbale), ma occhio a Bardi e a Skorupski. Il portiere della Roma, nell'ultima stagione in prestito all'Empoli, vuole un posto da titolare e Di Francesco non può garantirglielo. Per questo motivo potrebbe essere lui la vera sorpresa del calciomercato del Benevento.

TUTTO SUL CALCIOMERCATO

IL MERCATO GIALLOROSSO - Oggi potrebbe essere il giorno giusto per formalizzare il rinnovo del prestito di Puskas. In giornata Massimo Coda firmerà un triennale e l'affare Dionisi prenderà corpo, con la proposta del Benevento al Frosinone per l'attaccante, valutato 4 milioni dai ciociari.

BENEVENTO SU PAVOLETTI E SEPE