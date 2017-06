Calciomercato Pescara, fatta per Ganz. Asta su Coulibaly?

PESCARA - Il senegalese Mamadou Coulibaly è tra i nomi più caldi del mercato. Il centrocampista del Pescara non è sul mercato, ma su di lui rischia di scatenarsi un'asta: l'Inter è la favorita numero uno, ma si registra un interessamento del Genoa che nell’operazione offre il prestito dell’attaccante brasiliano con passaporto spagnolo Raul Asencio (19 anni), 18 gol in 21 gare con la Primavera rossoblù. Il presidente del Pescara Sebastiani, intanto, è atteso a Milano per ratificare con la Juve l’ingaggio a titolo definitivo di Simone Ganz: al club bianconero circa 1.5 milioni di euro in tre rate. Ieri sera sono arrivate le firme per il trasferimento in biancazzurro dei due gioiellini dell’Atalanta Christian Capone e Emmanuel Latte Lath, entrambi diciottenni.

