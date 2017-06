«Tra Roma e Napoli si tratta per Mario Rui»

Prende forma la nuova Roma: chi viene, chi va, chi resta ROMA - Mario Rui vuole il Napoli. Attraverso il suo agente ieri è stato molto chiaro durante l'incontro con la dirigenza giallorossa. E il procuratore Giuffredi oggi è tornato sulla trattativa in corso tra i due club: «Ieri abbiamo comunicato che Mario Rui vuole essere ceduto. Il Napoli ha fatto vedere concretamente che vuole il giocatore, che da parte sua si è sentito lusingato dall’interesse di Giuntoli e dello staff azzurro. Come ha reagito il club giallorosso? Sono rimasti spiazzati, un mese fa avevamo comunicato la nostra intenzione di restare. Il mercato purtroppo porta cambiamenti repentini. Il Napoli non aveva mossa ancora i suoi passi. Il ds Monchi non vuole calciatori che non credono nel progetto, quindi il calciatore è automaticamente sul mercato».

TRATTATIVE IN CORSO - La trattativa con il Napoli è iniziata: «Quanto influisce la presenza di Sarri per Mario Rui? Il valore del tecnico toscano è sicuramente importante ma Giuntoli è stato decisivo. Ha corteggiato Mario Rui come non ha fatto nemmeno con la sua fidanzata. Ho dato tutte le informazioni necessarie al club partenopeo, ora sta a loro fare i primi passi. Esprimerò con forza, se ce ne sarà bisogno, la volontà di Mario Rui di approdare a Napoli».

SCOPRI LE CURIOSITA' SU OUNAS, NUOVO ACQUISTO DEL NAPOLI