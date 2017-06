MILANO - «Adesso non posso dire niente ma l'Inter sta lavorando, anche bene e in silenzio. Non vi preoccupate», dice il coordinatore tecnico di Suning Walter Sabatini intercettato sotto la sede dell'Inter. «Ci saranno cose importanti», ha aggiunto prima di salire negli uffici nerazzurri.

Calciomercato Inter, ecco tutti i giocatori sul mercato

LE ULTIME SUL MERCATO

TUTTI I GIOCATORI SUL MERCATO