Lazio, per la fascia destra c'è Lazovic

Lazio, una Top 11 in uscita da piazzare sul mercato ROMA - Continua la caccia al terzino destro. Preziosi e Lotito avrebbero parlato di Darko Lazovic, classe ‘90, ex Stella Rossa, 33 presenze e 2 nell’ultimo campionato con il Genoa, utilizzato sistematicamente sulla fascia con la difesa a tre di Juric. Il club rossoblù sta provando a prendere Ristovski, il nazionale macedone del Rijeka, ma chiuderà l’operazione soltanto dopo aver ceduto Lazovic. Lotito e Preziosi potrebbero riparlarne nelle prossime ore, oggi si incroceranno a Palazzo San Macuto, dove sfileranno in rapida successione per le audizioni dell’antimafia [...]

LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SULL'EDIZIONE DIGITALE DEL CORRIERE DELLO SPORT -STADIO