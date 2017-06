Calciomercato Falcinelli, sfida tra Torino e Sampdoria

SASSUOLO - I 13 gol messi a segno nell'ultimo campionato con il Crotone hanno fatto rialzare la quotazione di Diego Falcinelli. L'attaccante, di proprietà del Sassuolo, è stato l'uomo in più di Nicola per un finale di stagione da sogno che per i calabresi ha significato la salvezza. Ora ha tanto mercato e sono 2 i club più interessati: Torino e Sampdoria. In entrambi i casi Falcinelli potrebbe cucirsi addosso una maglia da titolare in club prestigiosi e ambiziosi, anche se il Sassuolo - fin qui - ha fatto sapere di non averlo messo in vendita e di non volersi privare dell'attaccante senza un'offerta importante.

