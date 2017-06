ROMA - La notizia filtra dal Portogallo: O Jogo dà per fatto il passaggio di Seydou Doumbia dalla Roma allo Sporting Lisbona. L'attaccante ivoriano è arrivato ieri nella capitale portoghese e oggi firmerà per il suo nuovo club. Doumbia, che di recente ha vinto il titolo di capocannoniere e il campionato svizzero, non rientrava nei piani di Monchi e di Eusebio Di Francesco. Lo Sporting ha dunque battuto la concorrenza di Valencia, Besiktas e Fenerbahce.

