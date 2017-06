Calciomercato Napoli, assalto a Berenguer: offerti 7 milioni di euro

L’Osasuna ne vuole nove: si tratta. Considerata eccessiva anche la richiesta della Roma per Mario Rui

NAPOLI - Avanti un altro: però verificando la tempistica del mercato, provando ad annusare l’aria ed a capire dove accelerare (se accelerare) ed eventualmente quando tergiversare (se tergiversare). Adam Ounas è ormai (virtualmente) in volo, atterrà lunedì a Fiumicino e poi procederà verso Villa Stuart, per le visite mediche, prima di deviare verso casa De Laurentiis: ma il mercato è apertissimo (ormai quasi ufficialmente) e i tre colpi da certificare hanno modalità e scadenze diverse.

Napoli, Ounas ha le valigie pronte

ATTACCO A DESTRA - La prima opzione, nell’agenda di Cristiano Giuntoli, va ad incastrarsi sul binario di destro, quello che appartiene a José Maria Callejon, al quale va concesso un partner, un sostituto ideale, magari un clone: Alejando Berenguer (22 anni il 4 luglio) è largamente in vantaggio con il resto dell’umanità individuata in passato, ma prima di muovere l’ultimo assalto, quello definitivo, servirà perdersi tra i vicoli del mercato, per liberare quella casella che appartiene ad Emanuele Giaccherini.

