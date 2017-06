Calciomercato Inter, mani su Odgaard. Sondato Duncan

MILANO - Nel giorno delle visite mediche di Milan Skriniar, l'Inter ha fatto un sondaggio per Duncan, centrocampista del Sassuolo (si tratterebbe di un ritorno, ma costa molto) e ha messo le mani sull’attaccante Jens Odgaard, 18enne del Lyngby. L’ufficialità dell’arrivo del danese potrebbe arrivare già oggi visto che ieri sera le parti erano vicinissime. Partirà per Riscone con la prima squadra.

