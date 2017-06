Calciomercato, Thiago Motta rompe col Psg: «Al 90% è finita»

PARIGI - Alessandro Canovi, agente di Thiago Motta, avrebbe stroncato l'ottimismo dei giorni scorsi riguardo al possibile rinnovo col Paris Saint-Germain parlando a 'L'Equipe': «Al 90% è finita. L'avventura di Thiago al Psg si concluderà oggi, data di scadenza del suo contratto attuale. Sono successe cose incredibili in questa vicenda».

