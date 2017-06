Calciomercato Cagliari, Miangue resta: 3,5 milioni all'Inter

CAGLIARI - Il Cagliari ha chiuso con l'Inter per Senna Miangue. Il terzino sinistro classe '97, arrivato a gennaio in Sardegna, si trasferirà a titolo definitivo alla corte di Rastelli. L'operazione sembrava indirizzata verso il prestito, ma è stata perfezionata in maniera differente: i nerazzurri incasseranno 3,5 milioni e avranno un diritto di recompra su una futura cessione. Ieri è stata definita anche l'operazione Murru-Cigarini: il terzino sinistro approda alla Sampdoria, il regista va al Cagliari, più un conguaglio di 7 milioni in favore dei rossoblù.

