Borja Valero, la Fiorentina: «Mai stato sul mercato, ma...»

FIRENZE - «Borja Valero non è sul mercato, ma se dovesse arrivare un'offerta interessante siamo disposti ad ascoltarla». E' questo in sintesi il significato del comunicato diffuso nel pomeriggio dalla Fiorentina. Ecco il testo integrale:

«ACF Fiorentina riguardo alle ultime voci, ricostruzioni, retroscena e presunte dichiarazioni comparse su siti internet e mezzi di comunicazione circa il rapporto tra il Club e Borja Valero tiene a precisare, come accaduto nella precedente sessione di mercato per altri suoi atleti, che il calciatore è sotto contratto con la Società sino al 2019 e non è mai stato messo sul mercato. Come per tutti i suoi tesserati vale la linea data della Società all’inizio di questo nuovo ciclo che, chi veste la maglia viola deve farlo nella piena soddisfazione, convinzione e motivazione. Solo nel caso contrario, preso atto della volontà di un calciatore di proseguire altrove la propria carriera, la Fiorentina è disposta a discutere e valutare proposte serie nel momento in cui vengano presentate ufficialmente e con estrema chiarezza da ogni singolo calciatore alla Società».

Insomma, se dovesse essere il calciatore a spingere per la cessione, il club viola sarebbe disposto ad ascoltare la proposta dei potenziali acquirenti.

