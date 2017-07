Roma, ufficiale: Paredes allo Zenit per 23 milioni + 4 di bonus

ROMA - Adesso è ufficiale, Leandro Paredes è un nuovo giocatore dello Zenit di San Pietroburgo. Lo comunica la Roma attraverso una nota ufficiale: «Il calciatore argentino passerà alla squadra di San Pietroburgo a fronte di un corrispettivo fisso di 23 milioni di euro e, variabile, fino a un massimo di 4 milioni di euro, per bonus legati al raggiungimento da parte del club russo e del calciatore di determinati obiettivi sportivi».

Prima della Roma era stato il club russo a ufficializzare l'operazione.

It's official - Leandro Paredes is a Zenit player! The Argentinian international comes to St. Petersburg on a 4-year deal #Welcome #Transfer pic.twitter.com/Fwmi013Z7Q