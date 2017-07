Milan, è fatta per Calhanogl: in arrivo per le visite

MILANO - Il Milan è sempre più vicino ad Hakan Calhanoglu: il direttore sportivo Mirabelli sta lavorando col Bayer Leverkusen per definire i dettagli.



ACCORDO A UN PASSO - Accordo a un passo col Bayer Leverkusen per circa 20-21 milioni di euro più bonus. Il classe '94 arriverà in Italia già domenica e contestualmente effettuerà le visite mediche. La trattativa è durata meno del previsto, considerando che il club tedesco era partito da una richiesta di 30 milioni, mentre la prima offerta del Milan non superava la metà di quanto chiesto.



Davide Russo de Cerame