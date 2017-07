Calciomercato Milan: Donnarumma, ora o mai più

MILANO - Il tempo sta scadendo. È trascorsa una settimana dalla bufera social attorno a Donnarumma e dalla promessa di un nuovo incontro con il Milan, ma a ieri, almeno ufficialmente, nessun appuntamento era stato fissato. Il limite, a questo punto, è la giornata di domani. Entro la quale Fassone e Mirabelli vogliono risposte, altrimenti dovranno tornare a muoversi. Ovvero andranno a caccia di un nuovo portiere. Certo non è da escludere che tutto stia avvenendo di nascosto, ma così si finisce anche per alzare ancora e inutilmente il livello di tensione. L'unica vera novità sarebbe il blitz di Raiola a casa Donnarumma nella giornata di venerdì (che il manager però smentisce). Il procuratore sarebbe stato intercettato a Castellamare di Stabia dal quotidiano campano 'Metropolis'. Sia come sia intanto dal fronte rossonero sostengono che non ci sarebbero stati nemmeno contatti. In questi giorni, l'ottimismo per un accordo sul rinnovo è cresciuto, ma l'eventualità che il banco possa saltare nuovamente non può essere esclusa, per tutto quel che è accaduto nelle scorso mese. Nel Milan, infatti, il silenzio che è calato sulla vicenda con il passare delle ore sta alimentando un’agitazione sempre più palpabile.

Leggi l'articolo completo sull'edizione digitale del Corriere dello Sport-Stadio