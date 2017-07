«Mourinho blocca le italiane: Darmian è incedibile»

LONDRA - Dall'Inghilterra arrivano notizie non buone per Juventus, Inter e Roma. Secondo la stampa britannica, infatti, il manager del Manchester United, José Mourinho, non ha nessuna intenzione di trattare la cessione di Matteo Darmian. L'esterno ex Milan è uno degli obiettivi di bianconeri e nerazzurri, ma lo "special one" lo ritiene importante per la stagione dei Red Devils soprattutto per la sua capacità di giocare su entrambe le fasce, ma anche da centrale in una difesa a tre. (in collaborazione con Italpress)

