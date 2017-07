Corvino spaventa la Juventus: «Bernardeschi è incedibile»

ROMA - «Bernardeschi? Per noi è incedibile». Queste le parole de dg della Fiorentina Pantaleo Corvino rilasciate durante La Domenica Sportiva. Parole che di sicuro non faranno piacere alla Juvents, molto interessata al giovane attaccante viola. Corvino ha ribadito la volontà della proprietà di non cedere il suo gioiello. «Fa parte del nostro vivaio quindi Bernardeschi per noi non andrà via». Oltre all'azzurro, il dg viola ha parlato anche delle altre operazioni di mercato in uscita della Fiorentina: «Kalinic e Borja Valero sono legati alla Fiorentina e noi siamo molto legati a loro. Per quanto di riguarda fanno ancora parte del nostro progetto. Se poi chiederanno la cessione, allora dovranno essere loro a dirlo».

BUFFON ESALTA BERNARDESCHI