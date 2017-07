Calciomercato Fiorentina, è Rigoni l'alternativa a Bernardeschi

FIRENZE - La Fiorentina va in caccia di esterni e trequartisti. Meglio, poi un esterno che sappia fare il trequartista, uno che sostituisca Bernardeschi. E il nome giusto è quello di Emiliano Ariel Rigoni. Argentino con passaporto italiano 24 anni, Rigoni è un esterno di ruolo che però sa anche accentrarsi e giocare non solo sulla corsia. Per il momento, comunque, più che di trattativa, si può parlare di forte interesse della Fiorentina, manifestato all'Independiente di Avellaneda, che a sua volta si è detto disponibile all'affare. Il prezzo, 8 milioni. Il prezzo non fa indietreggiare la Fiorentina, che però ha leggermente frenato, che aveva abbozzato una controproposta di 3 milioni più bonus di valorizzazione. Comunque, Rigoni resta uno dei possibili obiettivi nella lista della Fiorentina non appena sarà realizzata la prima cessione "eccellente".

