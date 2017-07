Calciomercato, Corvino: «Bernardeschi non rinnova con la Fiorentina»

ROMA - «Ho dovuto prendere atto della volontà del giocatore, Bernardeschi non vuole rinnovare, nonostante una proposta importantissima»: è quanto ha riferito da Pantaleo Corvino ai media presenti al termine del colloquio con Bozzo, agente del talento classe 1994. Lo riporta Sky Sport, confermando di fatto quanto annunciato nelle scorse ore rispetto alla volontà del calciatore di non accettare la proposta della società viola: rinnovo fino al 2022 con ingaggio da 2,5 milioni a stagione. «Va alla Juve? Lui è un patrimonio del calcio italiano», ha aggiunto il direttore generale; da questo momento, quindi, la Juventus potrà presentare ufficialmente la propria offerta di 40 milioni più bonus, ancora inferiore alla richiesta della Fiorentina ma non certamente una cifra bassa. Inter, adesso si compra: tutti gli obiettivi

BORJA E KALINIC - «L'Inter vuole Borja Valero. Ieri mi ha chiamato Ausilio, l'agente ci ha manifestato intenzione di andare: domani aspettiamo di parlare col giocatore per fare chiarezza. Sue parole? Tutto è in mano ai legali, io non voglio entrarci. Kalinic? Il Milan ha fatto un'offerta, ma io ho consigliato loro di andare su altri attaccanti perché non vogliamo venderlo. Volontà di Kalinic allineata alla nostra? Ho giá risposto...», ha detto inoltre il dg della Fiorentina alla stampa giunta a Milano sul luogo dell'incontro avuto col procuratore Bozzo.