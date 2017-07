Lazio, il figlio di Portanova saluta: va alla Juventus

ROMA - La Lazio perde Manolo Portanova, centrocampista di 17 anni, uno dei migliori prodotti del vivaio: va alla Juventus, che lo inserirà nelle squadre giovanili. Portanova è il figlio di Daniele, ex difensore di Bologna e Genoa, tifosissimo della Lazio. Lazio, le nuove maglie celebrano il ritorno in Europa Il clima tra i club resta freddo anche a causa del caso Keita, l'attaccante in scadenza nel 2018 che vorrebbe essere ceduto alla Juve.

