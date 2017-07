Calciomercato Inter, Ausilio: «Mercato? Spalletti il nostro grande acquisto»

MILANO - "A volte il mercato non conta da solo: a volte può bastare scegliere bene l'allenatore, rilanciare chi già c'è e sfruttare così le risorse che sono già presenti all'interno della squadra". Il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio, ha parlato così di calciomercato, a margine di un evento organizzato dall'Ordine dei Giornalisti, focalizzando la propria attenzione sull'importanza di aver scelto Spalletti quale nuovo tecnico nerazzurro: "Talvolta ci si fa prendere dalla frenesia - ha aggiunto Ausilio - e si finisce per perdere tempo e denaro. Ci sono moltissimi esempi di giocatori che si sono rilanciati, o cambiando ambiente o cambiando allenatore, dopo una sola stagione. Ad esempio Gagliardini, che ha fatto fatica per anni, è partito come riserva e poi è stato lanciato da Gasperini. Tutto questo grazie a un tecnico che è riuscito a sfruttare le risorse che aveva già in casa".

