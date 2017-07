Calciomercato Roma, Monchi a Milano: incontro per Defrel

ROMA - La Roma tenta l'affondo per Gregoire Defrel. Come anticipato nell'edizione di oggi del Corriere dello Sport-Stadio, il direttore sportivo Monchi (ecco tutti i nomi nella lista degli obiettivi di mercato) sta accelerando per assicurare a Di Francesco un rinforzo in attacco prima di partire per la tournée negli Stati Uniti. Secondo SkySport, il dirigente della Roma è stato negli uffici del Sassuolo, a Milano, per continuare la trattativa per il calciatore francese: tra le parti ci sarebbe ancora distanza, si parla di un'offerta di 18 milioni più bonus. Si è parlato anche del futuro dei due giovani Davide Frattesi e Riccardo Marchizza, per i quali i due club hanno raggiunto un accordo di massima.

