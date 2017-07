Calciomercato Milan: Aubameyang! Il Borussia chiede 80 milioni

MILANO - Se la Fiorentina, per il momento, non avesse chiuso la porta per Kalinic, magari il pensiero, a Fassone e Mirabelli, non sarebbe nemmeno tornato. Invece l’impasse attorno al croato ha riacceso la lampadina Aubameyang. Una premessa è d’obbligo: la pista resta complicatissima, ma se una serie di tasselli dovessero trovare posto allora il nuovo Milan potrebbe davvero mettere a segno il colpo dell’estate. Intanto occorre attendere una settimana.

Già perché il 15 luglio chiuderà il mercato cinese, quindi l’attaccante gabonese non ha più molto tempo per farsi sedurre dalle mega-offerte del Tianjin Quanjian, disposto a garantirgli un ingaggio da 30 milioni di euro a stagione. La sensazione è che non sia per nulla convinto e che difficilmente qualcosa cambierà nei prossimi giorni, tanto più che il club di Cannavaro ha appena preso un altro attaccante: Anthony Modeste, con 36 milioni versati al Colonia.

