Modric gela il Milan: «Resto al Real Madrid»

ZADAR - «Non è certo una decisione semplice quella di lasciare il Real. Quando vai via da qui, essendo il miglior club al mondo, scendi comunque di livello, ovunque vai. Ognuno avrà le proprie ragioni. Io resto di sicuro, non dirò per quanti anni. E' chiaro che mi piacerebbe chiudere qui la mia carriera, è il mio sogno, ma vedremo cosa accadrà». In un'intervista a "Marca" dalla 'sua' Zadar, Luka Modric giura fedeltà al Real Madrid. «Qui si esige il massimo e devi sempre essere al top, altrimenti iniziano i dubbi - afferma il centrocampista croato, che nei giorni scorsi aveva fatto sognare i tifosi del Milan con un 'like' a un suo fotomontaggio con la maglia rossonera -. Se continuo a lavorare così credo di avere ancora diversi anni a questo livello. Lotterò per rimanere qui il più possibile, ho solo il Madrid nella mia testa». E a chi ipotizza un Real sazio dopo le due Champions League vinte di fila, Modric replica così: «Quando vinci una, due, tre volte avverti certe sensazioni e vuoi vincere ancora, ancora e ancora. Non ti stanchi mai di vincere. Siamo in un club che pensa di essere sempre il migliore, vuole vincere tutto il possibile, e i giocatori hanno lo stesso pensiero». (a cura di Italpress)

FOTO, MODRIC E IL LIKE AL MILAN