Calciomercato Inter, affare fatto per Borja Valero: le cifre

Alla Fiorentina 5,5 milioni più 1,5 di bonus divisi in tre anni in caso di qualificazione in Champions. Il giocatore ha firmato un triennale da 2,8 milioni a stagione

MILANO - Borja Valero è un giocatore dell’Inter, è attesa solo l'ufficialità. La trattativa si è conclusa ieri: alla Fiorentina 5,5 milioni più 1,5 di bonus, mentre lo spagnolo firmerà un contratto triennale da 2,8 milioni a stagione più bonus. Dopo che il giocatore era uscito allo scoperto dicendo che voleva lasciare Firenze, le due società hanno azzerato in fretta la distanza tra domanda e offerta. La Fiorentina si è assicurata tre bonus da 500.000 euro: scatteranno, uno all’anno, in caso di qualificazione dell’Inter alla Champions nel prossimo triennio. Borja a breve si sottoporrà alle visite mediche a Milano: potrebbero essere lunedì o forse prima, poi raggiungerà il ritiro in Val Pusteria.

TUTTO SUL CALCIOMERCATO

LE ALTRE MOSSE - "Potevo lasciare la Fiorentina solo per un’avventura affascinante come quella dell’Inter. Voglio vincere" avrebbe detto il centrocampista alle persone più vicine. Su Twitter ha ringraziato la società: "Ci tengo a ringraziare la famiglia Della Valle e tutta la Fiorentina per aver reso più semplice la conclusione di quest’ultima fase complessa nella scelta di questa nuova esperienza professionale". Non partirà per il ritiro di Moena e chiude la sua avventura con la Fiorentina dopo 5 stagioni con 212 presenze, 17 gol e 44 assist. Il lavoro di Ausilio e Sabatini intanto continua: potrebbe tornare di moda il nome di Berardi, in attesa che Ajax e Nizza abbassino le pretese per Davinson Sanchez e Dalbert.

SPALLETTI: "SARÀ UN'INTER D'ATTACCO"