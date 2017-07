Roma, difficoltà per Mario Rui al Napoli. L'agente sbotta

Cessione a titolo definitivo o prestito con diritto di riscatto obbligatorio? La trattativa per il terzino portoghese non va ancora in porto

ROMA - Dubbi sulle modalità di pagamento. L’affare tra la Roma e il Napoli per la cessione di Mario Rui al club di De Laurentiis non va ancora in porto. Roma a Pinzolo, bagno ghiacciato per i giocatori Secondo Sky Sport, infatti, i giallorossi volevano cedere il terzino in maniera definitiva mentre il Napoli aveva in mente la soluzione con prestito e diritto di riscatto obbligatorio alla prima presenza. Il portoghese non ha raggiunto i compagni di squadra nel ritiro di Pinzolo e al momento si trova a Roma.

AGENTE - Intanto, al sito laroma24.it, l'agente Mario Giuffredi ha detto: «Giovedì mi era stato comunicato da Monchi che il giocatore si poteva trasferire al Napoli, dal momento che i due club avevano trovato l'accordo. Io ora indietro ora non ci torno. Le società trovino una soluzione. Per me il giocatore rimane dove sta, e in ritiro con la Roma non ci va. Non va bene che dopo un giorno si cambi tutto».

