Calciomercato Roma. Nainggolan: «Rinnovo? Sto aspettando...»

ROMA - «Sto aspettando, come al solito...»: così Radja Nainggolan chiude la diretta video dal suo account Instagram, rispondendo (fermo sul lettino a farsi marchiare da un nuovo tatuaggio) alla domanda di un follower (evidentemente tifoso della Roma) sul futuro giallorosso del forte centrocampista, in attesa di sviluppi riguardo al suo rinnovo di contratto con la società del presidente Pallotta (in scadenza nel giugno 2020). «Roma, ci vediamo al Circo Massimo»: le frasi di Monchi scatenano il web

IN ATTESA - La permanenza del 29enne belga alla Roma non dovrebbe essere in dubbio, comunque, stando anche a quanto detto oggi dal direttore sportivo Monchi: «Il tempo delle cessioni importanti è finito». È chiaro però che rinnovare il contratto farebbe sentire più tuteleto sia lo stesso Nainggolan, che i tifosi romanisti, timorosi all'ipotesi che una mega-offerta dei tanti club interessati a Radja (si è fatto molto il nome dell'Inter dopo l'arrivo di Spalletti in panchina) possa portarlo via da Roma.

