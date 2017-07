Calciomercato Roma, «Rüdiger, visite e firma in 24 ore»

La stampa inglese fissa per oggi i test medici del difensore: obiettivo centrato per Conte

ROMA - Il Chelsea è prossimo alla conclusione della trattativa che porterà Antonio Rüdiger ufficialmente nella rosa dei Blues. Stando a quanto riportato dal Sun, già in giornata verranno effettuate le visite mediche ed entro 24 ore verrà formalizzato l'affare che farà incassare alla Roma 38,6 milioni di euro.

La Roma cerca un altro centrale: si fa strada Nastasic