Roma, Strootman saluta Rüdiger: «Spero sia l'ultimo addio». Risponde Nainggolan con il sorriso: «Non lo so»

ROMA - Kevin Strootman, attraverso il suo profilo Instagram, ha salutato il suo compagno di squadra Antonio Rüdiger, appena ceduto ufficialmente al Chelsea. Ma dopo i saluti, un post scriptum di commento alle strategie di mercato della Roma. Ecco il testo del messaggio:

«Buona fortuna al mio fratello Toni Ruediger per l'avventura con il suo nuovo club. Mi mancheranno le nostre battaglie in allenamento e le nostre discussioni nello spogliatoio ma mi mancherai specialmente in campo. P.S. Spero che questo sia l'ultimo addio di quest'estate».

Good luck to my bro @toniruediger at his new club. Im gonna miss our fights in the training sessions and our discussions in the dressingroom . But especially we are gonna miss you on the pitch. Ps I hope that this will be the last goodbye of this summer Un post condiviso da Kevin Strootman (@kevinstrootman) in data: 9 Lug 2017 alle ore 08:45 PDT

Pochi istanti dopo, sotto il post pubblicato da Strootman, è arrivato il commento di Nainggolan che con il sorriso sembra rispondere al Ps dell'olandese: «I don't know».

Anche Manolas, compagno di reparto e dato per partente fino a qualche giorno fa, ha salutato Rüdiger tramite Instagram. Il greco, secondo le parole del ds Monchi, e dopo il rifiuto allo Zenit, dovrebbe restare alla Roma.