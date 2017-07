Juventus, il bilancio di acquisti e cessioni dal 2013 ad oggi

1 di 2 Successiva

La classifica degli investimenti sul mercato è in sé gratificante per la Juventus: aver speso più del Psg e poco meno del Chelsea è specchio della crescita avvenuta con Andrea Agnelli, dell’aumento del fatturato e quindi della potenza di fuoco, ovvero delle risorse da destinare alla squadra. D’altronde, basta guardare la proiezione degli acquisti stagione dopo stagione per comprendere come siano diventati possibili, nel tempo, colpi inimmaginabili fino a pochi anni prima. Esempio classico, Gonzalo Higuain strappato al Napoli versando i 90 milioni previsti nella clausola di rescissione.