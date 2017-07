Calciomercato Napoli, Mario Rui è a Villa Stuart per le visite mediche

ROMA - Visite mediche a Villa Stuart per Mario Rui. Il laterale di proprietà della Roma è arrivato in mattinata presso la clinica specializzata romana, dove ha trovato un manipolo di fotografi ad aspettarlo. Sembrerebbe dunque superata ogni difficoltà nella trattativa tra Roma e Napoli, che si era arenata sabato pomeriggio per via di differenti esigenze sui tempi di pagamento. Se tutto andrà bene, Mario Rui raggiungerà Dimaro in serata, o al massimo nella mattinata di domani, per essere subito a disposizione di mister Sarri.