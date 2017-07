Lazio, Hoedt: «Rinnovo? Quasi fatto. Per Biglia mi dispiace...»

Il difensore olandese conferma: «Secondo me tra qualche settimana sarà tutto fatto con la società. Voglio rimanere qui. Possiamo arrivare in Champions»

ROMA - Wesley Hoedt vede vicino il rinnovo con la Lazio: «Secondo me tra qualche settimana sarà tutto fatto con la società. Voglio rimanere qui». Parlando in conferenza stampa dal ritiro di Auronzo di Cadore, il centrale si candida a riferimento della difesa biancoceleste per le prossime stagioni: «Ho altri due anni di contratto, fino al 2019. Stiamo parlando da mesi col club», ha detto l'olandese, ricordando poi che grazie alla Lazio ha «anche raggiunto la nazionale». Lazio, corsa nel bosco aspettando Biglia

SU BIGLIA - «Devo ancora crescere e migliorare. Non sono più il giovane di due anni fa. Voglio essere leader della difesa», ha continuato Hoedt, che sui compagni di reparto ha detto: «Abbiamo dimostrato con De Vrij che insieme giochiamo bene. Speriamo che rimanga. Wallace e Bastos hanno fatto una grande stagione. Questa difesa va già bene così». Poi una risposta su un compagno in partenza: «Per Biglia mi dispiace, ma rispondo solo alle domande che mi riguardano. Il clima nello spogliatoio è bellissimo. Lavoriamo per fare una grande stagione». Ancora Hoedt: «Lazio punto d'arrivo? Domanda difficile. La Lazio è veramente una grande società. Quest'anno sarà difficile con tante partite in più. La rosa è molto forte. Se rimaniamo così possiamo arrivare in Champions League».