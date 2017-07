Lazio, Moggi: «Keita ha già firmato per la Juventus»

TORINO - Intervenuto nel pomeriggio a "Radio CRC", Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, si è sbilanciato su uno degli affari più delicati del mercato, la cessione di Keita da parte della Lazio, Secondo Moggi: «Keita ha già firmato per la Juventus, ovviamente c'è la trattativa». Moggi ha poi parlato della Roma: «Le manca l’imprevedibilità e si è creata una situazione monotona che non porterà gli stessi risultati dell’anno scorso. Poi, calciatori come Nainggolan o Strootman potrebbero portare qualcosa in più, ma senza imprevedibilità non si andrà molto lontano». E del Napoli: «Ho delle perplessità sul Napoli, prima di tutto non so se i giocatori riusciranno a ripetere le stesse prestazioni. Poi, Sarri utilizza sempre gli stessi 11 giocatori e non mi convince questa strategia: il Napoli è andato avanti nella scorsa stagione per dimostrare che anche senza Higuain si può fare bene ed è una motivazione non da poco. Adesso, invece, è arrivato Ounas che è un giovane importante che può sostituire uno tra Insigne e Callejon e Mario Rui che può sostituire Ghoulam e questo significa che anche l’anno prossimo vedremo la stessa squadra».