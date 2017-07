Juventus, è il giorno di Douglas Costa: «Sono qui per vincere»

TORINO - Il suo sbarco all'aeroporto di Caselle ieri sera, accompagnato dall’ad Marotta che lo ha letteralmente prelevato a Monaco di Baviera dopo aver trovato l’accordo con il Bayern (prestito oneroso a 6 milioni con obbligo di riscatto già fissato a 40 milioni), ha infiammato i tifosi della Juventus che aspettano ora il superamento delle visite mediche e la firma di Douglas Costa per brindare al grande colpo del calciomercato bianconero. Il brasiliano è entrato nel centro medico bianconero intorno alle 9.30.

OGGI

19.30 DOUGLAS: «VOGLIO VINCERE»

19.00 LE SUE PRIME PAROLE DA JUVENTINO: «REALIZZO UN SOGNO»

Ecco le prime parole di Douglas Costa al sito della Juve: «Sono felice di firmare per la Juventus e fare parte di questo grande club. Voglio ringraziare la società per i grandi sforzi che hanno fatto per ingaggiarmi. Sono molto contento. Perché ho scelto la Juventus? Perché è un grande club e ho sempre sognato di giocare qui e adesso che sono qui non vedo l'ora di iniziare ad allenarmi con i miei nuovi compagni. Il mio stile di gioco? Aiutare i miei compagni come ho fatto al Bayern Monaco, un club nel quale ho raggiunto molti traguardi e sono stato bene. Ma penso che potrò fare anche di più alla Juve. Benatia? Voglio ringraziarlo per il suo benvenuto, siamo stati compagni di squadra al Bayern e sono contento di tornare a esserlo. È una grande persona». Poi ha aggiunto: «Il mio obiettivo personale? Vengo da un club che è abituato a cercare di vincere ogni partita che gioca, andrò avanti con questa mentalità. Voglio vincere tutte le partite importanti con la Juve. Prima di firmare sapevo l'incredibile storia della Juventus: darò il massimo per cercare di fare la storia come i grandi giocatori che mi hanno preceduto qui. Io veloce come Flash? Sono veloce»

18.15 VIDEO JUVE: DOUGLAS COSTA, NUMERO 11

La Juventus ha pubblicato un video su Twitter dove svela il numero del nuovo acquisto: indosserà la maglia numero 11. Ecco il comunicato sulle cifre: «ACCORDO CON IL BAYERN MÜNCHEN PER L’ACQUISIZIONE TEMPORANEA DEL CALCIATORE DOUGLAS COSTA Torino, 12 luglio 2017 – Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società tedesca FC Bayern München AG per l’acquisizione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2018, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Douglas Costa de Souza a fronte di un corrispettivo di € 6 milioni da versare entro sette giorni dal tesseramento. Il contratto prevede, inoltre, la facoltà per Juventus di esercitare, entro il 30 giugno 2018, il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore per un corrispettivo di € 40 milioni pagabili in due esercizi. Al verificarsi di determinate condizioni nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, potrà maturare a favore del Bayern un corrispettivo aggiuntivo di € 1 milione».

15:24 - Douglas Costa ha appena lasciato il JMedical ed è stato travolto dal l'affetto dei tifosi presenti che lo hanno aspettato per diverse ore. Adesso il brasiliano andrà in sede per firmare il contratto.

15.20 - La Juventus annuncia sul suo profilo Twitter che Douglas Costa ha concluso le visite al J Medical.

14.00 - Douglas Costa è rimasso al J Medical anche per il pranzo

13.46 - Mentre Douglas Costa si sottopenava lle visite mediche, il Bayern Monaco ha ufficializzato James Rodriguez: il colombiano arriva dal Real Madrid in prestito oneroso biennale con diritto di riscatto: prenderà il posto di Douglas Costa nella rosa di Carlo Ancelotti e ne erediterà anche la maglia numero 11.

12.35 - Il saluto di Vidal, suo amico e compagno di squadra nel Bayern Monaco e destinato ora a dargli "lezioni di Juventus" grazie alla sua esperienza alla corte dell'allora tecnico Antonio Conte.

Mucha suerte hermanito @douglascosta te quiero mucho y te extrañare!!te deseo mucha suerte!! de muestra lo crack que eres!! pic.twitter.com/qHLdVv9aEe — Arturo Vidal (@kingarturo23) 12 luglio 2017

11.37 - Cyclette ed esami approfinditi per l'esterno brasiliano al J Medical

11.00 - L'originale look di 'Flash' Douglas Costa

10.40 - Le prime immagini ufficiali diffuse dalla Juventus

10.00 (FOTO) - Le immagini di Douglas Costa al suo arrivo al J Medical dove è stato accolto da un bagno di folla

Douglas Costa, visite al J Medical

9.30 - Douglas Costa è arrivato al J Medical per sostenere le visite mediche prima della firma con la Juve. Il brasiliano è stato accolto da decine di tifosi bianconeri in festa per il suo arrivo. Se tutto andrà bene già domani l'esterno potrebbe aggregarsi alla squadra di Allegri per il primo allenamento in bianconero

7.00 - Tutto pronto al J Medical dove stamattina Douglas Costa sosterrà le visite mediche prima di mettere la firma sul contratto che lo legherà alla Juventus.

01.00 - Arriva anche il benvenuto via Twitter da parte di Dybala che - alla sua terza stagione in bianconero - inizia ad avere l'esperienza juventina sufficiente per fare gli "onori di casa"

Benvenuto irmão @douglascosta — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) 11 luglio 2017

IERI

22.00 - Via social arriva il "benvenuto" di Benatia, difensore juventino suo ex compagno di squadra al Bayern

21.40 - Douglas Costa sbarca a Caselle con un volo privato, accompagnato da Beppe Marotta che era volato a Monaco di Baviera per chiudere l'accordo con il Bayern