Calciomercato Napoli, De Laurentiis annuncia Mario Rui

Napoli, preso Mario Rui: eccolo a Dimaro ROMA - «Benvenuto Mario!». Con questo breve saluto e la foto di Mario Rui che firma la maglia del Napoli, Aurelio De Laurentiis accoglie il nuovo acquisto. L'esterno difensivo, già pupillo di Sarri a Empoli, ha lasciato la Roma e ha raggiunto i suoi nuovi compagni a Dimaro per unirsi alla squadra e iniziare un'altra avventura professionale.

TUTTE LE CIFRE - La Roma ha fornito le cifre dell'affare in un comunicato. 3,75 mln per il prestito, obbligo di riscatto - a determinate condizioni - per altri 5.5 mln: «L’AS Roma rende noto di aver sottoscritto con l'SSC Napoli l’accordo per la cessione di Mario Rui a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2018. Il contratto prevede un corrispettivo fisso di 3,75 milioni di euro e l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo, condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive, per 5,5 milioni di euro. L'accordo prevede inoltre il pagamento di un corrispettivo variabile fino a un massimo di 1 milione di euro, per bonus legati al raggiungimento da parte del Napoli e del calciatore di determinati obiettivi sportivi».