Calciomercato, Milan scatenato: preso Biglia

Trattativa sbloccata, il centrocampista partirà con il suo nuovo club per la tournée in Cina

ROMA - Milan scatenato sul mercato: mentre Bonucci si avvicina sempre di più, chiuso l'affare con la Lazio per Biglia. Il centrocampista argentino è pronto ad unirsi alla sua nuova squadra, alla società di Lotito andranno venti milioni di euro per il cartellino del giocatore tra fisso e bonus. Il club rossonero sta per partire (nella giornata di venerdì) per la tournée in Cina, dove sfiderà Borussia Dortmund e Bayern Monaco: a questo punto è probabile l'inserimento di Biglia all'interno della lista dei convocati che Montella ha già diramato contestualmente alla partenza per la Cina. Biglia è il nono colpo della campagna acquisti pirotecnica di Fassone e Mirabelli, sarà il cervello del centrocampo che ancora mancava.

Lazio, il primo allenamento di Biglia

LA LISTA DEL MILAN: PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Storari DIFENSORI: Abate, Antonelli, Conti (in partenza il 18 luglio), De Sciglio, Gabbia, Gomez, Paletta, Musacchio, Ricardo Rodriguez, Zapata CENTROCAMPISTI: Bonaventura, Calhanoglu, Kessie, Jose Mauri, Montolivo, Sosa (in partenza 15 luglio), Zanellato ATTACCANTI: Bacca, Borini, Crociata, Cutrone, Niang, Silva (in partenza il 18 luglio).