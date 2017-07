Diretta Bonucci-Milan, visite con Biglia e firma

Segui con noi la giornata dell'ufficialità dei due colpi: cambiano le gerarchie in Serie A?

Bonucci sul podio dei 30enni più costosi della storia, ma il primo è un romanista ROMA - E' il giorno dell'ufficialità di Leonardo Bonucci, il giorno delle visite mediche e della firma sul contratto che sancirà ufficialmente il suo passaggio da beniamino della tifoseria juventina a capitano del nuovo corso milanista. Segui con noi la diretta della giornata, che vedrà anche la presentazione dell'altro grande colpo Biglia, strappato alla Lazio e destinato a diventare il faro del centrocampo rossonero.

BONUCCI, I PERCHE' DELL'ADDIO ALLA JUVE

FOTO: BONUCCI E BIGLIA ALLE VISITE MEDICHE

ORE 10 BIGLIA, VISITE MEDICHE TERMINATE

Il centrocampista ha terminato i controlli medici e ha lasciato la clinica

9.30 BONUCCI IL PIU' PAGATO DELLA A?

Il difensore ex Juventus potrebbe diventare il giocatore più pagato della Serie A, superando i suoi ex compagni Higuain e Dybala: c'è chi parla di un ingaggio di 6,5 milioni di euro l'anno, già superiore comunque a tutto lo spogliatoio del Milan, ma ci sarebbe anche chi assicura - fonti vicine al giocatore - che la parte fissa ammonti addirittura a 7,5 milioni e a 2,5 quella variabile, non troppo difficile da mettere insieme. Chi ha ragione? Forse entrambi, considerando la variabile diritti d'immagine.

7.50 VIDEO: VISITE MEDICHE INSIEME A BIGLIA

I due giocatori sono arrivati prestissimo per effettuare le visite mediche di rito con la nuova società