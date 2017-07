Dal Portogallo: «Il Milan vuole Renato Sanches»

ROMA - Ancora Milan. Il quotidiano portoghese 'Record' ha riportato di una possibile trattativa con il Bayern Monaco per aggiudicarsi Renato Sanches. Centrocampista portoghese classe '97, è cresciuto nel Benfica scalando dalle giovanili alla prima squadra, che ha abbandonato un anno fa per la squadra tedesca. A Monaco ha collezionato 25 presenze in stagione, di cui 6 in Champions League, giocando però circa metà partite in campionato; per giunta con una media di 36 minuti a partita. Potrebbe quindi voler trovare più spazio in altri lidi e in Portogallo hanno fatto il nome del Milan, che ha già speso più di 200 milioni di euro. Più precisamente, l'accordo prevederebbe un prestito biennale a 7 milioni di euro con diritto di riscatto a 40 milioni e alcuni bonus.

