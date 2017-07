Calciomercato Milan, rotta su Belotti. Ma rispunta anche Morata

MILANO - E non finisce qui. Dopo Bonucci e Biglia, arrivato ieri in tarda serata a Milano («È una decisione solo mia. Il trattamento della Lazio? Bene, sempre bene. Il Milan è una scelta sportiva, i motivi riguardano me, non mi va di parlarne. Cosa dici ai tifosi? Dico grazie, grazie mille», le sue parole in partenza da Auronzo), il club rossonero non ha alcuna intenzione di fermarsi. Anzi, il prossimo potrebbe essere un altro colpo ad effetto. L'idea, infatti, è quella di regalare a Montella anche un grande centravanti, in modo da costruire una spina dorsale di livello assoluto: Donnarumma, Bonucci, Biglia e... Ecco, a questo proposito c'è da registrare un aggiornamento nelle preferenze rossonere. Sembra, infatti, che ora in pole ci sia Belotti, che avrebbe scavalcato Aubameyang, con Kalinic sempre in seconda fila. E ieri è circolata pure la voce di un ritorno di fiamma per Morata, in quanto molto amico di Bonucci. Il motivo? Fondamentalmente perché Belotti sembra più facile da raggiungere, nonostante i 100 milioni della clausola. Fassone e Mirabelli sono convinti di trovare il pacchetto giusto, tra cash e giocatori (Niang+Paletta?), che accontenti Cairo, con cui anche ieri sono proseguiti i contatti. Nessun problema per il contratto di Belotti (grande tifoso del Diavolo), che spera di diventare rossonero e si "accontenterebbe" di un ingaggio tra i 3 e i 3,5 milioni di euro. Martedì, comunque, approfittando dell'amichevole a Ghuangzhou, si capirà di più sulle intenzioni di Aubameyang e sulle richieste del Borussia Dortmund.

