Stretta finale per ottenere in prestito il centrocampista della Juve

GENOVA - Genoa senza freni. Il club ligure ha definito il rientro di Bertolacci e il colpo Lapadula (oggi visite mediche per l'attaccante ex Milan) e adesso punta Mandragora. La prossima settimana potrebbe essere decisiva per la fumata bianca. L'obiettivo è di ottenere il prestito del centrocampista della Juventus che in passato ha già indossato la maglia rossoblù.

TUTTO SUL CALCIOMERCATO

GENOA, ACCORDO PER LAPADULA