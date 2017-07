Delvecchio tuona: «Roma, se vendi Nainggolan precipiti»

ROMA - «Il mercato della Roma è da valutare in seguito, la prima impressione è che sia non soddisfacente, ma vedremo». Così l'ex attaccante giallorosso Marco Delvecchio fa il punto sui movimenti in casa Roma in occasione dell'evento "Star Sixes", primo torneo al mondo di questo tipo con 12 Nazionali coinvolte.

Nainggolan all'Inter? I tifosi sognano e sono disposti a tutto

NAINGGOLAN DEVE RESTARE - Continuando a parlare di mercato, Delvecchio non ha dubbi sulla permanenza di Radja Nainggolan: «Spero sia incedibile» anche perché «vendere anche lui potrebbe portare la Roma dietro diverse squadre». E sull'ex capitano, Francesco Totti, conclude: «È un ragazzo intelligente, che si è fatto apprezzare anche fuori dal campo e saprà far bene come dirigente. Avversari Juve? Dico Napoli, ma le milanesi si sono mosse bene».

Le ultime notizie sulla Roma