Calciomercato Roma, Bucchi conferma: «Defrel può partire»

SASSUOLO - Defrel corre verso la Roma di Di Francesco. Lo conferma anche Bucchi, l'allenatore del Sassuolo: "Inutile nascondere che Defrel potrebbe potrebbe andar via - spiega a Sky Sport 24 - Sta valutando alcune cose con la società. Gli altri restano. Berardi? Spero e credo che rimanga qui. Ha ancora grandi margini di crescita. Qui potrebbe migliorare ancora in una stagione molto importante, che porta verso i Mondiali".

TUTTO SUL CALCIOMERCATO

IN ENTRATA - "Noi stiamo cercando un terzino sinistro. In quel ruolo siamo un po' scoperti ma non abbiamo fretta. Cerchiamo il giocatore giusto". Non sarà Pellegrini, sfortunato terzino della Roma che si è rotto il legamento crociato.