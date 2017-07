Ufficiale: Bakayoko al Chelsea. Quasi 45 milioni al Monaco

LONDRA - Tiemoue Bakayoko è un nuovo giocatore del Chelsea. E' ufficiale, il 22enne centrocampista francese lascia il Monaco per approdare, in cambio di una cifra vicina ai 45 milioni di euro, alla corte di Antonio Conte.Bakayoko, che ha siglato un quinquennale, indosserà la maglia numero 14. "Sono molto felice di essere qui e di giocare per una grande squadra - le sue parole al sito dei campioni d'Inghilterra -. Sono cresciuto guardando il Chelsea. Firmare era naturale per me perché è un club che ho amato molto durante la mia infanzia. Non vedo l'ora di crescere con questo fantastico allenatore e al fianco di grandissimi compagni di squadra". (in collaborazione con Italpress)