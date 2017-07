Nainggolan, la Roma incontra l'agente per il rinnovo

ROMA - Giornata fondamentale per quanto riguarda Nainggolan.

Roma, visite mediche: Manolas non sorride, Nainggolan fa l'occhiolino

Dopo le visite mediche per i nazionali (Radja compreso), in questo momento la Roma si sta incontrando con l'agente del giocatore, Alessandro Beltrami, per discutere del tanto atteso rinnovo contrattuale. C'è fiducia sull'accordo ma tra le parti - riporta Sky Sport - c'è ancora distanza. Monchi è pronto a mettere sul piatto 4 milioni di euro a stagione mentre il belga chiede 5 per cinque anni.

I CONVOCATI - La Roma intanto è pronta a partire per gli Stati Uniti, dove parteciperà anche alla competizione estiva International Champions Cup dove affronterà il Psg a Detroit il 19 luglio, il Tottenham a New York il 25, e la Juventus il 30 a Boston.

Ecco i convocati: Alisson, Lobont, Romagnoli, Skorupski, Nura, Castan, Bruno Peres, Fazio, Karsdorp, Manolas, Moreno, Juan Jesus, Emerson Palmieri, Seck, Nainggolan, El Shaarawy, Iturbe, Perotti, Tumminello e Sadiq. Non ci sono Vainqueur e Gyomber, prossimi a lasciare il club.

