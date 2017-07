Juventus, la maglia di Bonucci è un vero problema per i tifosi

1 di 2 Successiva

ROMA - Il trasferimento di Bonucci dalla Juventus al Milan ha creato non pochi problemi ai tifosi bianconeri.

Bonucci-Milan, tifosi impazziti e social scatenati: «Come Higuain...»

Nella giornata di ieri che ha visto l'ufficialità del passaggio del difensore centrale a Milano erano spuntate fuori tutte le foto dei supporter juventini costretti a rimuovere o modificare i tatuaggi che fanno riferimento al giocatore. Oggi, invece, c'è chi non riesce a cambiare la maglia di Bonucci. «105 euro buttati al cesso, l'ho comprata sabato» protesta con profonda amarezza un tifoso sui social network. Non resta che aspettare come andrà a finire questa breve storia triste. C'è anche, però, chi ha trovato un rimedio.

