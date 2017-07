Calciomercato Juventus, con De Sciglio c'è anche Locatelli

TORINO - Oltre a Mattia De Sciglio, 24 anni, erede designato di Dani Alves, la Juventus tratta con il Milan il gioellino Manuel Locatelli (19). Ne ha parlato con i dirigenti rossoneri, a margine dei colloqui avuti per la cessione di Leoanrdo Bonucci (30) e con l’agente del giovane regista, Antonio Imborgia. A spingere l’azzurrino lontano dal Milan, o almeno a riflettere sull’opportunità, al di là delle comparazioni economiche sfavorevoli con compagni di pari livello, è la consapevolezza di non trovare spazio nella prossima stagione, trovandosi davanti Lucas Biglia (31) e Riccardo Montolivo (32): la per questo la Juventus lo rileverebbe congiuntamente al Sassuolo, garantendogli continuità d’impiego in attesa di portarlo a Torino. Inter, Juventus, Milan: non solo Bonucci, chi ha indossato la maglia delle tre grandi?

MANDZUKIC SU DANI ALVES E BONUCCI

ASTA - La priorità rimane il centrocampista: l’annuncio di Tiemoue Bakayoko (22) da parte del Chelsea colloca definitivamente Nemanja Matic (28) sul mercato e la Juventus è pronta a sfidare José Mourinho in un’asta che oscilla attorno ai 40 milioni. Non tramonta Emre Can (23) del Liverpool, mentre l’agente Mino Raiola continua a spingere con il Psg per la cessione di Blaise Matuidi (30), il cui contratto scadrà fra un anno. Possibile una riapertura per Steven N’Zonzi (28) solo se il Siviglia accetterà di trattare a una cifra inferiore ai 40 milioni della clausola. Da seguire l’eventuale effetto domino che può scatenare l’arrivo di Dani Ceballos (20) al Real Madrid, ma le ipotesi Toni Kroos (27) e Luka Modric (31) appaiono al momento fragilissime se non fantasiose.

