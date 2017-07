Milan, Yonghong Li: «Sorprenderemo ancora i tifosi»

GUANGZHOU (CINA) - I tifosi del Milan possono continuare a sognare. La campagna acquisti, già adesso clamorosa, con oltre 200 milioni spesi per giocatori del calibro di Bonucci, Conti, Biglia, Kessie, Calhanoglu e André Silva, non si concluderà qui: parola del presidente rossonero, Yonghong Li, che ha parlato dal palco dell'evento organizzato per incontrare la squadra in un hotel di Guangzhou, dove la formazione di Vincenzo Montella effettuerà alcune amichevoli. "Dal primo giorno avevo garantito acquisti per il Milan - dice Li secondo quanto riporta 'milannews.it' -. Torneremo grandi in Italia ed Europa, sorprenderemo i nostri tifosi".

BELOTTI FAVORITO PER L'ATTACCO

FASSONE - "La prima volta che ho parlato con il presidente e Han Li mi hanno fin da subito raccontato la loro voglia di far tornare il Milan ai fasti del passato. E' un progetto straordinario, in particolare trovo molto bello questo tentativo di unire l'Italia, patria del calcio, e la Cina, vera fonte di passione. Dal punto di vista societario da aprile, quando abbiamo preso in mano la società dopo la grande storia scritta dal presidente Berlusconi, abbiamo fatto molta strada. Abbiamo lavorato con Massimiliano Mirabelli per mettere a disposizione di Vincenzo Montella una rosa sempre più competitiva. Il fatto che molti giocatori siano tornati ad ambire i nostri colori ci rende molto orgogliosi". A dirlo l'amministratore delegato del Milan, Marco Fassone, nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Guangzhou, in Cina, dove i rossoneri effettueranno alcune amichevoli prima del preliminare di Europa League contro i rumeni del Craiova. "Oltre l'aspetto agonistico un altro asset importante del nostro progetto è Milan China, la nuova società che avrà il compito di sviluppare il nostro club in questo paese sotto il profilo commerciale - aggiunge Fassone -. Questo ci aiuterà a tornare in cima al mondo".

MONTELLA - Per tornare protagonisti in Europa, sarà fondamentale la mano di Vincenzo Montella: "Ci tengo a ringraziare personalmente il Presidente, sia per l'entusiasmo che ha portato, che per gli investimenti fatti - afferma il tecnico rossonero -. Tutto questo sta facendo sognare i tifosi e questo è un bene. Ora tocca a noi, non sarà semplice per via dei numerosi acquisti, ma sono molto fiducioso per la prossima stagione". (in collaborazione con Italpress).