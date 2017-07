FERRARA - Semplici sogna ancora un innesto in attacco: piace Leonardo Pavoletti, sul quale c'è anche l'Udinese, ma il nodo è l'ingaggio. Al momento attuale, la Spal resta ancora in corsa per riavere in prestito Alex Meret. A prescindere da questa soluzione, per l'Udinese è fondamentale che il portiere rinnovi il contratto in scadenza nel 2018. Attenzione sempre a Lukasz Skorupski che alla Roma partirebbe come secondo ma che vuole giocare da titolare dopo il prestito all'Empoli.

CALCIOMERCATO

TUTTO SULLA SPAL