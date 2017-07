Calciomercato, dall'Inghilterra: «Szczesny è della Juventus»

Il sito del "The Guardian" dà come affare fatto il passaggio del 27enne portiere polacco dall'Arsenal ai bianconeri per una cifra attorno ai dieci milioni di euro

ROMA - Per Wojciech Szczesny alla Juventus manca solo l'ufficialità. Le ultime voci provenienti dall'Inghilterra danno infatti l'affare come chiuso: stando a quanto scrive il sito del Guardian, il 27enne portiere polacco sta per passare a titolo definitivo dall'Arsenal alla squadra campione d'Italia, per una cifra di poco superiore ai 10 milioni di euro.

DI NUOVO IN A - Szczesny, che ha raggiunto i Gunners nel lontano 2009 e nelle ultime due stagioni ha già giocato nella nostra Serie A, in prestito alla Roma (nell'ultimo campionato è stato il portiere con più clean sheets, 14), dovrebbe firmare un lungo contratto, guadagnando pare una somma vicina agli 80mila euro a settimana. Szczesny partirà come vice-Buffon, ma avrà sicuramente molte più possibilità di giocare titolare rispetto a quante ne abbia avute l'ex numero 12 juventino Neto (ora al Valencia) nelle ultime stagioni.

